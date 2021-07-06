Türkiye Son dakika... Feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika... Feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika... Feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

06 Temmuz 2021, Salı 19:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki Kuzey kara yolunda, Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 16 BN 680 plakalı otomobil ile 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

AA

İlgili Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ada’da bir aşı günü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Durup dururken
Rauf Tamer
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca duyurmuştu! Vaka sayılarının düşüşü sağlıkçıları sevindirdi