Türkiye Son dakika: Feci olay! Oksijene bağlıyken sigara içmek isteyince...

Son dakika: Feci olay! Oksijene bağlıyken sigara içmek isteyince...

Türkiye

Son dakika: Feci olay! Oksijene bağlıyken sigara içmek isteyince...

Son dakika haberi...İzmit'te bakımevinde oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyen Alptekin Tekinalp önce yaralandı, 20 gün sonra hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 17:31 Son Güncelleme:
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İzmit’te bakımevinde oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince oksijenin parlaması sonucu yaralanan Alptekin Tekinalp (56), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti.

İzmit’teki bir bakımevinde kalan, nefes almakta güçlük çektiği için oksijen tüpüne bağlı olan Alptekin Tekinalp, 1 Temmuz günü odasında sigara içmek istedi.

Ancak bu sırada Tekinalp, oksijenin parlaması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Alptekin Tekinalp, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Tekinalp, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Alptekin Tekinalp, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Alptekin Tekinalp’in cenazesi, Kartepe İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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