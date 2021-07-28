Dünya Son dakika: Feci olay! Otobüsün altında uyuyan 18 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Feci olay! Otobüsün altında uyuyan 18 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Son dakika: Feci olay! Otobüsün altında uyuyan 18 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da park halindeki otobüse kamyon çarptı. Otobüsün altında uyuyan 18 kişi hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 13:23 Son Güncelleme:
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Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow’un yakınlarındaki otoyol kenarında park halindeki otobüse kamyon çarptığı bildirildi.

 Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun otobüsün altında uyuyan işçiler olduğunu belirterek, en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Polis memuru Yamuna Prasad, işçilerin 16’sının olay yerinde, 2’sinin ise hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İki katlı olduğu belirtilen otobüsün arıza yaptığı için yol kenarında park halinde olduğu, kamyon sürücüsünün de olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Hindistan’da trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi ölüyor.


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