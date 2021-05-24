Türkiye Son dakika: Feci şekilde can verdi! Kamyona dokununca hayatını kaybetti

Son dakika: Feci şekilde can verdi! Kamyona dokununca hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika: Feci şekilde can verdi! Kamyona dokununca hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonda yüklü kumu tesis içinde boşaltmaya başlayan Ömer Faruk İncer damperin yüksek gerilim hattına temas ettiğini fark etti. İncer, pet şişedeki suyla alevleri söndürmek isteyince olanlar oldu...

24 Mayıs 2021, Pazartesi 15:56 Son Güncelleme:
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kum boşalttığı damperin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan Ömer Faruk İncer yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Konya Beyşehir- Seydişehir yolunun 2'nci kilometresindeki hazır beton tesisinde meydana geldi. Ömer Faruk İncer (34),, 42 B 9447 plakalı kamyonda yüklü kumu tesis içinde boşaltmaya başladı. Bu sırada araçtan inen İncer, havaya kalkan damperin yüksek gerilim hattına teması sonucu lastiğin alev aldığını fark etti.

Pet şişedeki suyla alevleri söndürmek isteyen İncer, panikle binmek istediği kamyona temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, İncer'i ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

Ömer Faruk İncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

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