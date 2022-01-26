Son dakika: FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı belirtilerek bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, varlık alımlarının mart ayı başında sona erdirileceği bildirilirken, faiz oranını artırmanın ‘yakında’ uygun olacağı kaydedildi. Bankanın hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı kaydedilen açıklamada, varlık alımlarını azaltma hızının 30 milyar dolar olarak korunduğu aktarıldı.

İSTANBUL (İHA)