Fenerbahçe, Hollandalı Teknik Direktör Philip Cocu'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden duyurdu:

Kulübümüz Teknik Direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmesini, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.

Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

COCU'DAN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Phillip Cocu, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. İşte o sözler:

"Kulüp ile bir anlaşmaya vardık. Taraftarlara, futbolculara ve başkan Ali Koç'a teşekkür ederim. Ne yazık ki kulübü mevcut kaynaklarla ait olduğu konuma getiremedik. Fenerbahçe'de kısa bir zaman geçirmeme rağmen kulübe ve İstanbul'a aşık oldum. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum."

ERSUN YANAL ARTIK AÇIKLANABİLİR

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü maçının ardından görevinden alınan Cocu'nun yerine yardımcı Antrenör Erwin Koeman, takımın başında maçlara çıkmıştı.

Bu gelişmenin ardından şu an boşta bulunan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.