DÜNYA BASINI BU GOLÜ KONUŞUYOR

Muhammed Gümüşkaya'nın attığı şık golden sonra formasında öpmek için arma aradığı anlar dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz, İspanyol ve İtalyan medyası başta olmak üzere birçok global kurum, Muhammed Gümüşkaya'nın o anlarını manşete taşıdı. Genç futbolcunun attığı golün güzelliği kadar gol sevincinde armayı öpmek istemesi ancak alternatif forma tasarımında kulüp armaları olmadığı için bunu başaramadığı anlar konuşuldu.