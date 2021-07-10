Fenerbahçe’deki ilk döneminde özellikle Robin van Persie ile yaşadığı sorun nedeniyle güçsüzleştirilerek başarısızlığa sürüklenen teknik direktör Vitor Pereira, geniş yetkilerle geldiği ikinci döneminde kimsenin gözünün yaşına bakmadan hedefine yürümekte kararlı gözüküyor.

VAN PERSİE ELİNİ SIKMAMIŞTI

Yedek bırakıldığı için kendisinin elini sıkmayan, oyuna alırken taktik verme girişimini el kol hareketleriyle reddeden Van Persie karşısında hem taraftar hem yönetimin isteğiyle geri adım attırılan Pereira, o dönem Caner Erkin ve Nani’den de benzer tavırlar görmüş ve bu tatsızlıklar sahaya da yansıyıp şampiyonluğun kaybedilmesine yol açmıştı. Topuk Yaylası’nda gözlemlediğimiz Pereira’nın şimdiki ile ilk dönemi arasındaki farkları şöyle özetlemek mümkün:

PEREİRA DA DEĞİŞTİ, TAKIM DA... KİMSEYE TOLERANS YOK

1- Yönetim tarafından tam yetkiyle göreve getirildiği için hiçbir futbolcuya karşı en ufak toleransı ve affı olmayacağı gözüküyor.

YARDIMCILARI DA ÇOK DİSİPLİNLİ

2- Sadece kendisi değil, beraberinde getirdiği 5 kişilik ekibi de tavizsiz. Sürekli oradan oraya koşturup talimat yağdırıyorlar.

TÜRKİYE’Yİ VE TÜRK İNSANININ ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENDİ

3- ilk döneminde zorlanmasının önemli sebebi, Türkiye’yi tanımamasıydı. Artık böyle bir sorunu yok. Ülkemizde neler yapılırsa ve yapılmazsa başarıya ulaşılacağını öğrendi.

OZAN TUFAN VE CANER FAKTÖRÜ

4- Geçmişte birlikte çalıştığı Ozan Tufan ve Caner Erkin, kendisinin özellikleri takım arkadaşlarına anlatarak işini kolaylaştırıyor.

ALİ KOÇ, SINIRSIZ YETKİ VE TAM DESTEK VERDİ

5- Başkan Ali Koç’tan “Samandıra’yı düzelt. Disiplin ve takım ruhu mükemmel olsun. Kimsenin gözünün yaşına bakma, tam yetkilisin” sözünü aldığı için daha özgüvenli. (Spor Arena)