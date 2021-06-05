Fenerbahçe'nin Rafael Benitez ile anlaşmak üzere olduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertlilerin 61 yaşındaki deneyimli hocayı Haziran ayında İstanbul'a geleceği belirtildi.

Benitez gelişmesinin ardından akıllara İspanyol teknik adamların, geçmişte Türkiye'de gösterdiği performanslar akıllara geldi. Peki Süper Lig'de hangi hocalar çalıştı ve nasıl performans sergiledi?

'ŞAMPİYON' OLARAK GELDİ AMA...

2008, 2010 ve 2012'deki uluslararası turnuvalara damgasını vuran İspanya Milli Takımı'nın unutulmayacak macerası onunla başlamıştı. EURO 2008'de İspanya ile şampiyonluğua ulaşan Aragones, turnuva bitimiyle Fenerbahçe'nin başına geçti.

Büyük umutlarla anlaşma yapılan Aragones ile birlikte yine İspanya'dan Daniel Guiza'yı astronomik bedelle kadrosuna katan sarı-lacivertliler için 2008-2009 sezonu istendiği gibi geçmedi.

ARAGONES NE YAPTI?

Fenerbahçe'nin başında 53 maça çıkan İspanyol teknik adam, 1.79 puan ortalaması tutturabildi. Ligde 34 maçta 61 puan toplayan sarı-lacivertliler, o sezonu Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor'un arkasında 4. sırada tamamlayabildi.

6 YIL SONRA KÖTÜ SERİ

2008-2009 sezonunda 6 mağlubiyet alan Aragones, ligi 6. sırada tamamladıkları 2002-2003 sezonundandan sonraki en kötü performansı sergilemiş oldu.

DÖNEMİN EN İYİLERİNDEN BİRİYDİ

Şampiyonlar Ligi'nde 2 şampiyonluk, UEFA Süper Kupası, 2 La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa zaferi... Del Bosque'nin Türkiye'ye gelmeden önce kazandığı kupalar... Sonrasında ise Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası zaferleri...

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunun başında dönemin en elit teknik adamlarından biri olan Vicente del Bosque ile anlaştı. Türk futbolunda büyük işler yapacağı düşünülen İspanyol teknik adam için işler yolunda gitmedi.

Del Bosque ile birlikte yeniden yapılanmaya giden siyah-beyazlılar tam 15 yeni futbolcuyla da anlaşma yaptı. İçlerinde John Carew ve Juanfran gibi önemli isimlerde bulunuyordu.

İLK 4 HAFTA KAYIP

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk 4 hafta galibiyet alamadı ve yalnızca 2 puan toplayabildi. İlerleyen süreçte de Del Bosque beklenen ivmeyi yakalayamadı ve 22. haftada görevi bırakmak zorunda kaldı.

İlk 22 maçta 42 puan toplayarak 4. sırada yer alan Beşiktaş, kalan 12 haftada 27 puan toplasa da ilk 3'e girme şansı bulamadı.

Siyah-beyazlı kulüple 24 maçta sahaya çıkan İspanyol teknik adam, 1.67 puan ortalaması tutturdu.

ALİ KOÇ DÖNEMİNDEKİ TEKNİK ADAMLAR VE PUAN ORTALAMALARI

Emre Belözoğlu: 2.30

Erol Bulut: 2.00

Ersun Yanal: 1.74

Tahir Karpınar: 1.44

Erwin Koeman: 1.33

Phillip Cocu: 0.93

İSPANYOL TEKNİK ADAMLARIN TÜRKİYE'DEKİ ORTALAMALARI

Luis Aragones: 1.79

Vicente del Bosque: 1.67

(Spor Arena)