Futbol Son dakika: Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Son dakika: Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Futbol

Son dakika: Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Emre Belözoğlu yeni teknik sorumlu oldu.

25 Mart 2021, Perşembe 18:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, takımın başında sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun olacağını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz

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