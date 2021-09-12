Basketbol Son dakika.. Fenerbahçe, transferi resmen açıkladı

Son dakika.. Fenerbahçe, transferi resmen açıkladı

Basketbol

Son dakika.. Fenerbahçe, transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş’ta forma giyen gard Şehmus Hazer ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

12 Eylül 2021, Pazar 20:28 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş’ta forma giyen gard Şehmus Hazer ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Şehmus Hazer’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL (DHA)

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