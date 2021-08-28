Spor Toto Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Grup aşamına kalan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri dün İstanbul'da yapılan kura çekiminde belli oldu.

Sarı lacivertliler, Olympiakos,Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, Sarı kırmızılı temsilcimiz ise Lazio, Marsilya ve Lokomotiv ile eşleşti.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

16 Eylül 22.00 | Frankfurt-Fenerbahçe

30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe-Antwerp

4 Kasım 22.00 | Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım 22.00 | Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe-Frankfurt

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

16 Eylül 19.45 | Galatasaray-Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya-Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray