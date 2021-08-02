UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı... fenerbahçe’nin bu turdan dahil olduğu, Galatasaray’ın ise 3. eleme turunda St. Johnstone’u geçmesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Neftçi - Helsinki eşleşmesinin galibi olacak. Galatasaray ise St. Johnstone'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak

İŞTE EŞLEŞMELER...

RANDERS FC / GALATASARAY - ST. JOHNSTONE

RAPID WIEN - ANORTHOSIS / ZORYA

FENERBAHÇE / NEFTÇİ - HELSİNKİ

JABLONEC - AZ ALKMAAR

TRABZONSPOR - SİVASSPOR'UN RAKİBİ NETLEŞİYOR

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin play-off kura çekimi ise TSİ 15.00’te yapılacak. 3. elemede Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak.

Trabzon ve Gürcistan’ın D.Batum takımıyla mücadele edecek Sivas’ın muhtemel rakipleri bugün belli olacak. Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçememesi durumunda yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off’larında devam edecek.

Galatasaray’ın da olası rakibi de netleşmiş olacak. Play-offlar, Şampiyonlar Ligi’nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi’nde ise 19 ve 26 Ağustos’ta oynanacak.