Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır." denilmişti.

Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı.

Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.

16:20'DE İSTANBUL'DA!

Adil Rami 16:20’de İstanbul’a indi...

Futbolcunun menajeriyle fiziksel durumu konuşuldu. Burada yapılacak sağlık kontrolleri çok detaylı yürütülecek.

Sağlık durumunda sıkıntı olmadığı takdirde 33 yaşındaki oyuncunun boşta olması sebebiyle transfer bonservis ödenmeden gerçekleştirilecek.