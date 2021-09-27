Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Sezer Öztürk'ün, trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı iddia edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayın detaylarına FANATİK ulaştı ve Öztürk'ün cinayet iddiasıyla gözaltında olduğu, ardından nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandığı öğrenildi.

Futbol dünyası bu haberle çalkalanıyor. Türkiye'de Eskişehirspor, Manisaspor, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen, 2015 yılında da aktif futbolculuk kariyerine son veren Sezer Öztürk'ün ismi cinayetle anılıyor.

TUTUKLANDI

Öztürk'ün Şile'de trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı iddia edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayın detaylarına FANATİK ulaştı ve Öztürk'ün cinayet iddiasıyla gözaltında olduğu, ardından nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandığı öğrenildi.

SEZER ÖZTÜRK BİR DÖNEM BIÇAKLANMIŞTI

2014 yılında Beşiktaş'ta forma giyerken Sezer Öztürk'ün ismi yine bir olaya karışmış bu kez bıçaklanan taraf olmuştu. Devre arası tatili için gittiği Almanya'nın Düsseldorf kentinde eğlenmek için kuzeni ile dışarıya çıkan ezer Öztürk, burada karıştığı kavgada kuzeni ile birlikte bıçaklanmıştı. Sezer Öztürk kavgayı hafif yaralı atlatmıştı.

Detaylar geliyor...

Süleyman Hatısaru / FANATİK ÖZEL



