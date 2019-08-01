Olimpik Marsilya'da forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. Fransız kulübünün başkanı Jacques-Henri Eyraud, bugün yeni transferleri Alvaro Gonzalez'in imza töreninde yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

Eyraud, yıldız ismin kesinlikle takımda kalacağını söylerken "Gustavo'nun kariyerini burada tamamlamasını ve hatta futbolu bıraktıktan sonra da kulüp içinde görev almasını arzu ediyorum. Kendisi, bu kulübe çok saygılı ve istisnai bir disipline sahip. Çok yetenekli ve takıma büyük katkı sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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