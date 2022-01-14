Türkiye Son dakika... FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasında 19 gözaltı kararı

Son dakika... FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasında 19 gözaltı kararı

Türkiye

Son dakika... FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasında 19 gözaltı kararı

FETÖ/PDY’nin Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı ihraç edilip rütbeleri sökülen 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 12 ilde operasyon başlatıldı.

14 Ocak 2022, Cuma 09:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan HTS analiz çalışmalarında şüphelilerin, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi. Haklarında örgüt üyesi olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan şüphelilerin, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları belirlendi. Silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik 12 ilde operasyon başlattı.

DHA


İlgili Haberler
Adana'da son dakika haberi: Kene Operasyonu'nda gözaltılar var


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
82 yaşında üniversiteden mezun oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Enes’i neden kaybettik?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Haziranın kaçı
Rauf Tamer
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Hakan Çelik
Tarihe geçen taşınmanın kahramanlarına alkış
Hakan Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kar yağıyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...Bazı illerde okullar tatil edildi!