Türkiye Son dakika: FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Türkiye

Son dakika: FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma düzenledi. 53 kişiye gözaltı kararı verildi.

09 Nisan 2021, Cuma 08:56 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 19’u görevde, 32’si görevden uzaklaştırılmış, 2’si emekli 53 şüphelinin, Ankara merkezli 33 ilde gözaltına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

FETÖ'NÜN HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI ÇALIŞMA EVLERİNDEN SORUMLU 12 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında, başka şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri beyanları ve HTS kayıtları ile yapılan yazışmalar sonucunda 12 şüphelinin çalışma evlerinden sorumlu oldukları ve çalışma evlerinde kalarak sınava hazırlandıkları tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi.

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