Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturmada 13, emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 13 olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi." denildi.

Ankara’da FETÖ’nün savunma sanayii yapılanmasına yönelik MİT destekli soruşturma kapsamında aralarında daha önce TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumlarda çalışan 3'ü aktif görevde 13 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.



