Türkiye Son dakika: FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına operasyon! Ankara merkezli 8 ilde...

Son dakika: FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına operasyon! Ankara merkezli 8 ilde...

Türkiye

Son dakika: FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına operasyon! Ankara merkezli 8 ilde...

FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturmada 13, emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 13 olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu.

28 Eylül 2021, Salı 09:05 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturmada 13, emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 13 olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi." denildi.

Ankara’da FETÖ’nün savunma sanayii yapılanmasına yönelik MİT destekli soruşturma kapsamında aralarında daha önce TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumlarda çalışan 3'ü aktif görevde 13 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.


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SIRADAKİ HABER 8 ilde FETÖ operasyonu! 26 kişi hakkında gözaltı kararı