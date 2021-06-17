Türkiye Son dakika... FETÖ'nün TSK yapısına operasyon! 15 gözaltı

Son dakika... FETÖ'nün TSK yapısına operasyon! 15 gözaltı

Türkiye

Son dakika... FETÖ'nün TSK yapısına operasyon! 15 gözaltı

FETÖ/PDY örgütüne yönelik Konya merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

17 Haziran 2021, Perşembe 12:27 Son Güncelleme:
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'ndaki askeri personelden, sabit hattan sözde 'mahrem hizmetler ağabeyi-imamı' tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4’ü muvazzaf asker, 1’i ihraç edilen askeri personel, 3'ü emekli askeri personel, 1'i istifa eden askeri personel ve 11’i askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)-

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