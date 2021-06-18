Son dakika: Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkında flaş gelişme
Son dakika haberi...FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkında 22.5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
18 Haziran 2021, Cuma 15:49 Son Güncelleme:
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FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesine ulaşılmış, Selahaddin Gülen ifadesinde "Bu şahıs benim amcamdır. Fetullahçı Terör Örgütü'nün lideridir" demişti.
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