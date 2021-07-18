Dünya Son dakika: Filipinler'de deprem! Ülke 5.4 büyüklüğünde deprem ile sallandı

Son dakika: Filipinler'de deprem! Ülke 5.4 büyüklüğünde deprem ile sallandı

Dünya

Son dakika: Filipinler'de deprem! Ülke 5.4 büyüklüğünde deprem ile sallandı

Filipinler'de, saat 08.09'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can kaybı yaşanmadı.

18 Temmuz 2021, Pazar 12:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Davao Oriental eyaletinde yerel saatle 08.09'da 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bildirildi.

Yerin 42 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Governor Generoso kenti olarak belirlendi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bayramlık teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Prof. Dr. Akova: Aşı olmayanlar kapalı mekânlara alınmasın
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yaba dergisi ve Aydın
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Almanya'daki selde teknoloji yetersiz kaldı