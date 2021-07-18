Son dakika: Filipinler'de deprem! Ülke 5.4 büyüklüğünde deprem ile sallandı
Filipinler'de, saat 08.09'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can kaybı yaşanmadı.
18 Temmuz 2021, Pazar 12:51 Son Güncelleme:
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Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Davao Oriental eyaletinde yerel saatle 08.09'da 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bildirildi.
Yerin 42 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Governor Generoso kenti olarak belirlendi.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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