Finlandiya'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü Finlandiya polisi ülkenin Kuopio kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sebebiyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve on kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı