Finlandiya'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Finlandiya polisi ülkenin Kuopio kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sebebiyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve on kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı

01 Ekim 2019, Salı 13:55 Son Güncelleme:
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Finlandiya'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Finlandiya'nın Kuopio kentindeki bir AVM'de silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sebebiyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Saldırının ardından bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırganın motivasyonu henüz bilinmiyor.

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