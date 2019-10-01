Finlandiya'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü
Finlandiya polisi ülkenin Kuopio kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sebebiyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve on kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı
Finlandiya'nın Kuopio kentindeki bir AVM'de silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sebebiyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Saldırının ardından bir kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırganın motivasyonu henüz bilinmiyor.