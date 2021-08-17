Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.



