Türkiye Son dakika: Fırat Özgöçer ölü bulunmuştu! İntihar mı cinayet mi? Ölüm nedeni belli oldu

Son dakika: Fırat Özgöçer ölü bulunmuştu! İntihar mı cinayet mi? Ölüm nedeni belli oldu

Türkiye

Son dakika: Fırat Özgöçer ölü bulunmuştu! İntihar mı cinayet mi? Ölüm nedeni belli oldu

Son dakika haberi... Ünlü iş insanı Fırat Özgöçer'in evinde ölü bulunmasının ardından 'intihar mı yoksa cinayet mi?' sorusu konuşulmuştu. Bodrum ve İstanbul'da turizm yatırımları olan iş insanı Fırat Özgöçer'in ölüm nedeni belli oldu. İşte sosyeteyi hüzne boğan ölümün nedeni...

16 Haziran 2021, Çarşamba 09:33 Son Güncelleme:
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Bodrum ve İstanbul'da turizm yatırımları olan iş insanı Fırat Özgöçer'in evinde ölü bulunması, sevenlerini yasa boğmuştu. Sosyeteyi sarsan ölüm haberi sonrası "Fırat Özgöçer intihar mı etti, yoksa cinayete m kurban gitti" soruları ortaya atılmıştı. Sır ölüm ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan Fırat Özgöçer'in ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı...

FIRAT ÖZGÖÇER'İN ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Bodrum ve İstanbul'da turizm yatırımları olan iş insanı Fırat Özgöçer'in evinde ölü bulunması, sosyeteyi yasa boğmuştu. Evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan Fırat Özgöçer'in ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı Özgeçer'in, Cihangir'deki evinde canına kıydığı belirlendi.

ARKADAŞLARINA E-MAİL ATMIŞ

Doğalgaz borusuna kendisini asan iş insanının, olay öncesi arkadaşlarına e-mail atarak artık yaşamak istemediğini ve üzgün olduğunu belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah

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