Bodrum ve İstanbul'da turizm yatırımları olan iş insanı Fırat Özgöçer'in evinde ölü bulunması, sevenlerini yasa boğmuştu. Sosyeteyi sarsan ölüm haberi sonrası "Fırat Özgöçer intihar mı etti, yoksa cinayete m kurban gitti" soruları ortaya atılmıştı. Sır ölüm ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan Fırat Özgöçer'in ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı...

FIRAT ÖZGÖÇER'İN ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Bodrum ve İstanbul'da turizm yatırımları olan iş insanı Fırat Özgöçer'in evinde ölü bulunması, sosyeteyi yasa boğmuştu. Evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan Fırat Özgöçer'in ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı Özgeçer'in, Cihangir'deki evinde canına kıydığı belirlendi.

ARKADAŞLARINA E-MAİL ATMIŞ

Doğalgaz borusuna kendisini asan iş insanının, olay öncesi arkadaşlarına e-mail atarak artık yaşamak istemediğini ve üzgün olduğunu belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah



