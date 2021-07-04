Türkiye Son dakika: Fırsatçılığın böylesi! Para karşılığında HES kodu alıyorlar

Son dakika: Fırsatçılığın böylesi! Para karşılığında HES kodu alıyorlar

Türkiye

Son dakika: Fırsatçılığın böylesi! Para karşılığında HES kodu alıyorlar

İstanbul Fatih Beyazıt'ta, HES kodu bulunmayan turistler için fırsatçılar para karşılığında HES kodu alıyor. Polis, fırsatçılardan Servet Ö.'yü yakaladı ve para cezası kesti.

04 Temmuz 2021, Pazar 12:38 Son Güncelleme:
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İstanbul Fatih Beyazıt'ta, bazı fırsatçılar HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis fırsatçılardan Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdü.

Toplu taşıma araçlarında kullanılan ulaşım kartlarına HES kodu tanıtma zorunluluğunun ardından bu durumu fırsata çevirenler oldu. Fatih Beyazıt Tramvay Durağı önüne gelen fırsatçılar burada HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor.

Fırsatçılar özellikle gişelerde HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestirdi. Turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söylüyor. Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlıyor. Bu işlem karşılığında ise turistlerle pazarlık yaparak 20 lira ile 50 lira arasında değişen miktarda para alıyor. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis fırsatçılardan Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından idari para cezası kesilen Servet Ö. Serbest bırakıldı.

Bölgede esnaflık yapan Uğur Yazar, "Turistlere ücret karşılığında HES kodu satıyorlar. HES kodu olmayanları beyaz masaya yönlendirmek yerine kendi HES kodlarını tanımlıyorlar ve halk sağlığını tehdit ediyorlar" dedi.


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