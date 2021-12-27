Ekonomi Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi yarın! Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık edecek

Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi yarın! Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık edecek

Ekonomi

Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi yarın! Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık edecek

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ilk toplantısı yarın yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati toplantıya başkanlık edecek. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal öneriler geliştirilecek.

27 Aralık 2021, Pazartesi 17:26 Son Güncelleme:
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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yarın yapılacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı’ndan oluşuyor.

Komite, gerek görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversite ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edilebiliyor

KOMİTE’NİN GÖREVLERİ

Fiyat İstikrarı Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirecek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak.


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