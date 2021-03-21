Ekonomi Son dakika: Fiyatı zamlanan ayçiçek yağından gümrük vergisi alınmayacak

Son dakika: Fiyatı zamlanan ayçiçek yağından gümrük vergisi alınmayacak

Ekonomi

Son dakika: Fiyatı zamlanan ayçiçek yağından gümrük vergisi alınmayacak

Son dakika haberine göre, koronavirüs salgını kapsamında fiyat istikrarı sağlamak için ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları yüzde sıfır olarak uygulanacak.

21 Mart 2021, Pazar 09:27 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardan 30 Haziran’a kadar gümrük vergisi alınmayacak.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, dünya genelinde yaşanılan Kovid-19 salgını kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardaki gümrük vergisi oranları 30 Haziran 2021’e kadar geçici olarak yüzde sıfır olarak uygulanacak. Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler arasında ayçiçek yağı ve aspir yağı da bulunuyor.

Öte yandan İstatistik Pozisyonlarında Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan teknik düzenlemeyle SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları, Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki tarife numaralarını aldı.


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