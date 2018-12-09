Fransa'da 17 Kasım’da başlayan 'Sarı Yelekliler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüşmüştü. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyordu.

Başkent Paris’in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık’ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti kaosa sürüklemişti.

Eylemlerin ardından, zamların askıya alındığı açıklanmıştı.

Paris'te dün de çok geniş katılımlı bir gösteri yapıldı. Sarı Yelekliler'in gösterisinde sokaklar savaş alanına döndü, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

'AÇIKLAMA GELECEK HAFTA BAŞINDA'

Dünkü protestolardan sonra hükümet harekete geçti. 'Sarı Yelekliler' önceki gün Fransa sokaklarında gösteri yapmış ve artan vergileri protesto etmişlerdi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, LCI kanalına bir takım açıklamalarda bulundu. Griveaux, Macron'un yapmayı planladığı açıklamanın tam tarihi ve içeriğiyle ilgili kesin bilgi vermekten kaçındı.

Yine de açıklamanın gelecek haftanın başında yapılacağı tahmin ediliyor.