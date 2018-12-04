Son dakika! Fransa zamları geri çekti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe 'Sarı Yelekliler'in protesto ettiği akaryakıta getirilen ek vergilerin altı ay süre ile askıya alındığını duyurdu.

'SAĞIR OLMAK GEREKİR'

'Sarı Yelekliler'e çağrıda bulunan Fransa Başbakanı Eduardo Philippe, "Bu şiddet sona ermeli. Ancak Fransız halkının öfkesine kulak vermemek için de sağır olmak gerekiyor" dedi.

OLAYLAR NASIL BAŞLAMIŞTI?

Fransa'da gösteriler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iklim değişimiyle mücadele amacıyla getirmek istediğini söylediği akaryakıt vergilerine karşı başlamıştı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Paris'in en lüks semtlerinde araçları ateşe veren, mağazaları yağmalayan, lüks konutları ve kafeleri tahrip eden göstericilerin 1968 yılından bu yana başkentte yaptıkları en güçlü protesto eylemlerini polis yatıştırmakta güçlük çekmişti.

Macron ve hükümeti olağanüstü hali görüşmüş ancak bu aşamada gerek duyulmamıştı.

10 KİŞİDEN 8'İ EYLEMLERİ DESTEKLİYOR

Fransız halkının "Sarı Yelekliler"e desteği ise devam ediyor. Fransa'daki çatışmalar sonrası yapılan ankete göre, 10 kişiden 8'i eylemleri destekliyor.