Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 79 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 829'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 9 bin 144 artışla 6 milyon 926 bin 604 oldu.

Hastanelerde 1959'u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 555 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 22,1 düştü. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,9'a indi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 49 milyon 849 bin 575'e ulaştı, 47 milyon 104 bin 178 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 69,9'unun aşıları tamamlanmış oldu.

3 BİN KADAR SAĞLIK ÇALIŞANI AÇIĞA ALINDI

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 3 bin kadar sağlık çalışanın zorunlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındığını açıkladı.

Veran, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülkede genelindeki 2,7 milyon sağlık çalışanının büyük bölümünün aşılandığını söyledi. Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 3 bin kadar sağlık çalışanının açığa alındığını ifade eden Veran, bunun geçici olduğunu, açığa alınan sağlık çalışanlarının büyük kısmının aşı olmaya karar verdiği bilgisini aldığını kaydetti.

Veran, aşı zorunluluğu nedeniyle onlarca sağlık çalışanının da istifa ettiğini belirtti. Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamında sağlık çalışanları ile itfaiyecilerin 15 Eylül'e kadar aşı olmaları zorunlu hale gelmişti.

Uygulama kapsamında ayrıca 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olunduğunun kanıtlanması gerekiyor.

Fransa genelinde uygulama, son 9 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.