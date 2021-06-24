Türkiye Son dakika: Fuhuş baskınında şok! Polis evde bulduğuyla şaşkına döndü

Son dakika: Fuhuş baskınında şok! Polis evde bulduğuyla şaşkına döndü

Türkiye

Son dakika: Fuhuş baskınında şok! Polis evde bulduğuyla şaşkına döndü

Son dakika haberi: Mersin'de fuhuş bakını yapan polis ekipler bir evde bulduklarıyla şaşkına döndü. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

24 Haziran 2021, Perşembe 14:49 Son Güncelleme:
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Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada polis yeleği ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ile yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kimlikleri saptanan 1'i kadın 7 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 10 kartuş, 1 polis yeleği, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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