İki lider baş başa görüşme öncesinde kameraların önüne geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki lider daha sonra baş başa görüştü. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

İki lider gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: Görüşmemizi anlamlı buluyorum. Savunma Sanayii'ne yönelik attığımız adımlar var. Ama her şeyden önce stratejik ortaklığımız var. Bundan sonraki süreçte dayanışmamızın devam edeceği inancındayım.

Trump: Erdoğan dostane ilişkilerim olan bir lider. Büyük oranda ticaretle ilgili görüşme yaptık. Bunu dörde katlamayı planlıyoruz. İlişkilerimizden çok memnunuz. Askeri ticarete de başlama kararı aldık. Sizinle birlikte olmak bir onurdur. S400'ler konusunda farklı çözümler olabilir. Savunma sanayii konusunda atacağımız adımlar var. Türkiye'ye adil davranılmadı. En kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyorum, tarih netleşmedi. Türkiye'nin Patriot almasına Obama izin vermedi.

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BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.

İki liderin, karşılıklı ticareti geliştirmek ve Suriye'de ortak hedeflere ulaşmak gibi bir dizi konuyu ele aldığı belirtilen açıklamada, "Görüşmede Başkan Trump, Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı S400 hava savunma sistemiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve Türkiye'yi, NATO İttifakını güçlendirecek savunma iş birliği konusunda ABD ile birlikte çalışmaya teşvik etti." ifadelerine yer verildi.

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