Futbol Son dakika: Galatasaray, Arda Turan ile sözleşme imzaladı

Son dakika: Galatasaray, Arda Turan ile sözleşme imzaladı

Futbol

Son dakika: Galatasaray, Arda Turan ile sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

06 Temmuz 2021, Salı 20:01 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı futbolcu Arda Turan, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşmesini uzatmasıyla ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan, Galatasaray'a geldiği ilk günkü gibi mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum. Galatasaray'da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar ve kupalar kazanmak istiyorum. Buradan hem Sayın Başkan'a, hem yönetim kuruluna hem de hocama çok teşekkür ediyorum. Tekrardan beni bu formaya ve armaya kavuşturdukları için. Her anı en kıymetli şekilde değerlendirip, sezonu kupalarla ve şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, yeni sezona dair ise şu görüşleri aktardı:

"Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini ve vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene işleri baştan daha sıkı tutup başarılı olacağımıza inanıyorum. Galatasaray, olduğu her kulvarda başarıya ve şampiyonluğa adaydır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz."

AA

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