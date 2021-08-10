Futbol Son dakika: Galatasaray, Victor Enok Nelsson'u açıkladı

Son dakika: Galatasaray, Victor Enok Nelsson'u açıkladı

Futbol

Son dakika: Galatasaray, Victor Enok Nelsson'u açıkladı

Galatasaray, Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC Kopenhag ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

10 Ağustos 2021, Salı 22:56 Son Güncelleme:
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Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL(DHA)

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