Galatasaray'da seçim ve teknik adam belirsizliğine karşılık transfer çalışmaları ağır da olsa devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçına çıkacak ve eksiklerini bir an önce kapatması gerekiyor.

A Spor'da yer alan habere göre; üstelik Gedson ve Etebo'nun da kiralık anlaşmaları sona erdi ve orta saha boşaldı. Daha önce de Belhanda gönderilmişti. Scout ekibinin analizleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bonservisi Braga'nın B takımında bulunan Gaius Makouta ile ilgilendiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, sezonu kiralık olarak Bulgaristan'ın Beroe takımında tamamlayan Kongolu futbolcu için SC Braga B Kulübüyle ile temas kurduğu öğrenildi. Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımının da istediği 23 yaşındaki ön liberonun maliyetinin 2 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken Galatasaray'ın kısa sürede kulübü ve oyuncuyla anlaşma sağlaması ve transferi açıklaması bekleniyor..

Gaius Makouta'nın da CSKA Sofya yerine Galatasaray formasını giymeyi çok istediği ve Braga'dan sarı-kırmızılı formayı giymek için kolaylık sağlamasını istediği kaydedildi. Geçen sezon Beroe'de kiralık oynayan Gaius Makouta 24 maçta 6 gol, 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kongo asıllı Fransız ön liberonun Braga ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

GAIUS MAKOUTA KİMDİR?

Genç yaşına karşılık 5 farklı ülkede top koşturan Kongolu orta saha, kariyeri boyunca 114 maça çıktı, 16 gol atıp, 10 da asist yaptı.

Fransız US Creteil-Lusitanos alt yapısından yetişen Gaius Makouta, İrlanda'da Longford Town, Yunanistan'da Aris Selanik, Portekiz'de SC Covilha, Braga B ve Bulgaristan'da Beroe formaları giydi.