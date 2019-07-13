Son dakika! Garry Rodrigues resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe transfer ateşini yaktı. Sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla Garry Rodrigues'in transferini açıkladılar.

13 Temmuz 2019, Cumartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Son dakika! Garry Rodrigues resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe yönetimi Galatasaray formasıyla önemli istatistiklere imza atmış yıldız oyuncuyu kadrosuna katarken en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi de başardı.

KANARYA TRANSFERİ BÖYLE AÇIKLADI:

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