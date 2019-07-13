Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe yönetimi Galatasaray formasıyla önemli istatistiklere imza atmış yıldız oyuncuyu kadrosuna katarken en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi de başardı.

KANARYA TRANSFERİ BÖYLE AÇIKLADI: