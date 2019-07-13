Son dakika! Garry Rodrigues resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı. Sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla Garry Rodrigues'in transferini açıkladılar.
Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe yönetimi Galatasaray formasıyla önemli istatistiklere imza atmış yıldız oyuncuyu kadrosuna katarken en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi de başardı.
KANARYA TRANSFERİ BÖYLE AÇIKLADI:
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1149927252408320000