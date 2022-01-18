Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gazintep FK, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçın ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Yoğun kar yağışı altında başlayan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı için sahaya çıkan hakem ve futbolcular, kar yağışın etkisini artırarak devam ettirmesi üzerine tekrar soyunma odasına girdi.

Soyunma odasında federasyon ve iki takımın yetkilileri ile görüşen hakemler, maçın yarın saat 17.00'de oynanması kararını aldı.

GAZİANTEP (İHA)



