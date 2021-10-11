Türkiye Son dakika! Gaziantep Valiliği'nden Karkamış'taki patlama sesi için açıklama

Son dakika! Gaziantep Valiliği'nden Karkamış'taki patlama sesi için açıklama

Türkiye

Son dakika! Gaziantep Valiliği'nden Karkamış'taki patlama sesi için açıklama

Gaziantep Karkamış ilçesindeki patlama sesiyle ilgili Gaziantep Valiliği açıklama yaptı. Açıklamaya göre, bölgeye 3 mühimmat düştüğü tespit edildi.

11 Ekim 2021, Pazartesi 13:59 Son Güncelleme:
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Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karkamış ilçesinde saat 03.30 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Yapılan incelemede bölgeye toplamda 3 mühimmat düştüğü tespit edildi.

Birinci mühimmatın, Karkamış sınırlarında bulunan park alanında patladığı, ikinci mühimmatın, tren garı içerisindeki ağaca çarparak patladığı, üçüncü mühimmatın ise, Suriye Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü ve kısmen patladığı tespit edildi ve yerel unsurlarca muhafaza altına alındı.

Patlamanın etkisiyle çevrede küçük çaplı maddi hasar oluştu. Patlamada şans eseri ölü veya yaralanan olmadı.

Söz konusu tahkikatta mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan PYD bölgesinden atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor.


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