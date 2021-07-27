Türkiye Son dakika... Gaziantep'te depoda büyük yangın

Son dakika... Gaziantep'te depoda büyük yangın

Türkiye

Son dakika... Gaziantep'te depoda büyük yangın

Gaziantep Şahinbey'de bir tekne imalathanesinde yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

27 Temmuz 2021, Salı 12:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ölümlü kazaları azaltan otoyollar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Dijital Medya meselesi…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Asla yalnız yürümeyeceksiniz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Türediler...
Rauf Tamer
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tarlada mide bulandıran olay! Hayvan Hakları Yasası'yla ilk o yargılanacak!