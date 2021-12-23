Türkiye Son dakika: Gaziantep'teki pitbull dehşetinde flaş gelişme

Son dakika: Gaziantep'teki pitbull dehşetinde flaş gelişme

Türkiye

Son dakika: Gaziantep'teki pitbull dehşetinde flaş gelişme

Son dakika haberine göre, Gaziantep'teki pitbull dehşetinde flaş gelişme yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

23 Aralık 2021, Perşembe 20:19 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu Asiye Ateş’in ağır yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."



DHA

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