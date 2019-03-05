Son dakika! Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 3 kişi yaralanırken patlamanın içeriğiyle ilgili henüz açıklama gelmedi.
Gaziosmanpaşa'da bir binanın önündeki patlamada kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı. Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'taki binanın önünde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.
SALÇA KUTUSUNU AÇMAYA ÇALIŞTIKLARI SIRADA PATLADI
Kağıt toplayıcıları sabah topladıklarını oturdukları binanın önüne getirdi. Kağıt toplayıcıları, buldukları salça kutusunu açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan kağıt toplayıcısı kadın ile kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.