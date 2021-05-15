Dünya Son dakika: Gazze'ye yeni saldırı! İsrail, Filistinlileri bombayla hedef aldı

Son dakika: Gazze'ye yeni saldırı! İsrail, Filistinlileri bombayla hedef aldı

Dünya

Son dakika: Gazze'ye yeni saldırı! İsrail, Filistinlileri bombayla hedef aldı

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerine bombayla saldırdı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 139 Filistinli şehit oldu.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 11:57 Son Güncelleme:
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerini bombaladı.

Uçakların kuzeyde Filistin direniş gruplarına ait mevzileri ve bir evi hedef aldığı aktarıldı.

Güneyde ise daha önce bombalanan bir evin uçaklar tarafından ikinci kez hedef alındığı, ayrıca çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.


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