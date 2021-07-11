Türkiye Son dakika: Gelin arabası gibi süslediği aracıyla bakın nereye gitti!

Son dakika: Gelin arabası gibi süslediği aracıyla bakın nereye gitti!

Türkiye

Son dakika: Gelin arabası gibi süslediği aracıyla bakın nereye gitti!

Malatya'da yaşayan Murat Akdoğan, boşanma davasının karara bağlanacağı duruşmaya çiçeklerle süslettiği 'çok mutluyum, boşanıyoruz' yazan aracıyla gitti. Akdoğan, 'İnsanların sadece evlenirken değil boşanırken de mutlu olacağını belirtmek için böyle bir tepkide bulundum' dedi.

11 Temmuz 2021, Pazar 16:23 Son Güncelleme:
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 Malatya'da 13 yıl önce evlenen ve 2 çocukları bulunan Murat ve Merve Akdoğan çifti, 2019 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Murat Akdoğan, davanın karara bağlanacağı 10'uncu duruşmasının görüldüğü cuma günü adliyeye, çiçeklerle süslettiği ve üzerine, 'çok mutluyum, boşanıyoruz' yazıları astığı minibüsüyle gitti.

Görenleri şaşırtan aracıyla adliyeye gelen Murat Akdoğan, duruşmada eşi Merve Akdoğan'dan boşandı. Çocukların velayetini anneye veren ve 20 bin maddi, 20 bin manevi olmak üzere 40 bin lira tazminat ödemesine hükmedilen Murat AKdoğan, boşanma davasının çıkışında çok mutlu olduğunu söyledi.

Akdoğan, "İnsanların sadece evlenirken değil boşanırken de mutlu olacağını belirtmek için böyle bir tepkide bulundum. Yani insanlar sadece evlenirken mutlu olmuyor, bazen de ayrılırken mutlu oluyor. Yaşadığım kötü günler geride kalıyor" dedi.

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