Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme süreciyle başlayan düğünler, gelinlik ve çeyiz sektörünü hareketlendirdi. Gelinlik fiyatları 70 bin TL'ye kadar çıkarken, gelinlikçilerdeki yoğunluk artmaya devam ediyor.

Geçen seneden ertelenen düğünlerin de etkisiyle son yılların en yoğun günlerini yaşayan Bursa'daki gelinlik mağazalarından bazıları müşterilerine randevuyla hizmet veriyor. Kentteki bir mağazanın sorumlularından Sinem Cambaz, AA muhabirine, tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeyle satışlarının büyük oranda arttığını söyledi.

Düğünlerin başlamasıyla gelin adaylarının heyecanla mağazaya geldiğini belirten Cambaz, "Gelinliğinin yetişmeyeceğini düşünerek gelenler var. 17 günlük tam kapanma sürecinde sadece satışlarımız internet üzerinden devam etti. Online satışa yöneldikleri için gelinlerimiz artık çok bilinçli. Satışlarımız oradan da güzel bir şekilde devam ediyor." dedi.

Cambaz, bu sene 1 milyon civarında düğün yapılacağının tahmin edildiğini anlatarak, "Gelinlerimizden randevularını alıp geç kalmadan mağazamızı ziyaret etmelerini istiyoruz. Randevusuz gelen gelinlerimizi üzülerek geri çevirmek durumunda kalıyoruz. Burada stil danışmanlarımızla güzel bir şekilde denemelerimizi yapıyoruz, ardından hayallerindeki gelinliği hazırlayıp teslim ediyoruz." diye konuştu.

Cambaz, yaşanan hareketlilikten dolayı teslimatları da hızlandırdıklarını bildirdi. Teslimat süresini kısaltmak zorunda kaldıklarını dile getiren Cambaz, şunları kaydetti:

"Eskiden uzun bir süre söyleyebilirdim ama şu anda gerçekten çok sıkıştığı için 1 yada 3 ay arasında gelinliklerini alabiliyorlar. Ancak tabii çok özel tasarımlar olunca bunlar için 6 ay gibi bir süre talep ediyoruz çünkü el işlemesi gelinliklerimiz de oluyor. Bu süreçte personel ve mesai saatlerimizi artırdık. Gece gündüz demeden güzel gelinliklerin çalışmalarını yapıyoruz. Bu sene gelinlerin genellikle iki tercihi var. Biri sadelikten yana gelinler çünkü pandemiden dolayı daha az insanla yapılan küçük törenler, gelinlerimizi biraz daha sadeliğe itmeye başladı. Bunun dışında iki gelinlik tercih edip yine hayallerini süsleyen masalsı prenses gelinlikleriyle de düğünlerini gerçekleştirebiliyorlar."

Cambaz, gelinlik fiyatlarının 5 bin liradan başlayıp 70 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

ALIŞVERİŞLER CUMARTESİ GÜNLERİ YOĞUNLAŞIYOR

Bir gelinlik mağazasının çalışanlarından Ayşegül Ayaz ise işlerinin çok yoğun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezondaki gelinlerimizin tamamı bir araya sıkıştı diyebilirim. Normalde 5-6 ay önce bize gelmeleri gereken gelinlerimiz 15 gün önce gelmeye başladı. Hatta şu an gelinlik bakan bir gelinimiz var, 20 gün sonra düğünü var. Yetişmeye çalışıyoruz. Kendi atölyemiz var, özel dikim çalışıyoruz. Herkesin isteklerine yetişmeye çalışıyoruz."

Ayaz, teslimat süresini kısalttıklarından gelinleri gün aşırı ya da 3 günde bir provaya alabildiklerini bildirdi. Çeyiz ürünleri satan Murat Tuğtekin de kademeli normalleşme ile hareketliliğin arttığını söyledi.

Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını anlatan Tuğtekin, "Burada giyim sektöründe çalışan arkadaşlar var, 'Cumartesi günü nefes alamadık' dediler. Bu hareketlilik hafta içine de yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.



