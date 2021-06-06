Olay, saat 05.00 sıralarında Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kadını fark eden vatandaşlar, otomobil çarptığını düşünerek, sağlık ekiplerine haber verdi.





YANLIŞ İLACI İÇMİŞ

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Azime K.’yi, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Azime K.’nin yanlış ilaç içtikten sonra kendisini kötü hissettiği, yol kenarında yardım isterken bayıldığı öğrenildi. Genç kadının tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.











