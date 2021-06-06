Türkiye Son dakika: Genç kadına otomobil çarptı sandılar, gerçek başka çıktı

Son dakika: Genç kadına otomobil çarptı sandılar, gerçek başka çıktı

Türkiye

Son dakika: Genç kadına otomobil çarptı sandılar, gerçek başka çıktı

Düzce’de bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını düşünen vatandaşlar kaza olduğunu zannederek sağlık ekiplerini aradı. Ancak Azime K.’nin yanlış ilaç içtikten sonra yardım için yol kenarına geldiğinde bayıldığı ortaya çıktı.

06 Haziran 2021, Pazar 11:09 Son Güncelleme:
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Olay, saat 05.00 sıralarında Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kadını fark eden vatandaşlar, otomobil çarptığını düşünerek, sağlık ekiplerine haber verdi.


YANLIŞ İLACI İÇMİŞ

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Azime K.’yi, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Azime K.’nin yanlış ilaç içtikten sonra kendisini kötü hissettiği, yol kenarında yardım isterken bayıldığı öğrenildi. Genç kadının tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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