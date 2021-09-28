Yunanistan'ın Girit Adası'nda bu sabah yerel saatle 07.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yüzeye oldukça yakın gerçekleşen sarsıntı, ada sakinlerini bir kez daha sokağa döktü. Girit'te dün gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem birçok eski bina ve kilisenin yıkılmasına yol açmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattı sıklıkla depremlerin meydana geldiği bir fay. Fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.









AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre Yunanistan’ın Girit Adası’dan saat 07.48’de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



