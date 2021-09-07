Türkiye Son dakika.. Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika.. Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika.. Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Van'ın Edremit ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

07 Eylül 2021, Salı 02:09 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Nadir Özdemir'in (43) kullandığı 06 CEV 566 plakalı kapalı kasa kamyonet, Gürpınar-Gevaş kara yolu üzerindeki Köprüler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, güvenlik korucuları, bekçi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Özdemir'in ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

AA

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