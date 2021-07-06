Türkiye Son dakika: Göçmenlerin 'sabun yutma' girişimiyle ilgili Valilik'ten açıklama

Son dakika: Göçmenlerin 'sabun yutma' girişimiyle ilgili Valilik'ten açıklama

Türkiye

Son dakika: Göçmenlerin 'sabun yutma' girişimiyle ilgili Valilik'ten açıklama

16 düzensiz göçmenin sabun yutma girişimiyle ilgili açıklama yapan Kayseri Valiliği, göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

06 Temmuz 2021, Salı 17:41 Son Güncelleme:
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Kayseri Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki 16 düzensiz göçmenin sabun yutma girişiminde bulunduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri Gönderme Merkezimizde bulunan 16 Pakistan uyruklu misafir, sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yutmaya çalışarak hastaneye sevk edilme girişiminde bulunmuşlardır. İlgililerin sağlık durumları ile ilgili herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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