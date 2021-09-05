Türkiye Son dakika: Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Son dakika: Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Son dakika: Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe ile Gökçeada hattında 6 Eylül Pazartesi yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

05 Eylül 2021, Pazar 18:13 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

AA

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