Son dakika: Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Kabatepe ile Gökçeada hattında 6 Eylül Pazartesi yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
05 Eylül 2021, Pazar 18:13 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
AA
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